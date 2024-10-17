В Баку в рамках подготовки к COP29 меняется направление движения автомобилей на ряде улиц

15:38

С целью проведения мониторинга для управления траффиком в рамках подготовки к конференции COP29 19 октября в течение дня и с 02:30 до 05:30 утра 20 октября направление движения автомобилей будет изменено на ряде улиц и проспектов Баку.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Государственного управления дорожной полиции по Баку и Агентства наземного транспорта.

Направление движения автомобилей будет изменено на аэропортовской дороге, проспекте Гейдара Алиева, проспекте Нефтчиляр, улицах Юсифа Сафарова, Ниязи, Истиглалият, Лермонтова, Микаила Гусейнова, Хагани Рустамова, Теймура Эльчина, Мехди Гусейна.

Регулировать движение на названных участках будут сотрудники дорожной полиции, говорится в заявлении.