В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29

В связи с проведением в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в некоторых дворцах торжеств в столице свадьбы перенесены с ноября на более поздний срок.

Ряд ресторанов и дворцов торжеств в Баку приняли решение не проводить свадебные торжества в ноябре в связи с предстоящей 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, дворцы торжеств около Бакинского олимпийского стадиона, где будет проходить мероприятие, уже не принимают заказы на ноябрь. Владельцы заведений также просят граждан, которые уже назначили свадьбу в ноябре, перенести торжество на другие даты.

В ряде столичных ресторанов также сообщили, что не принимают заказы на проведение свадеб с 8 по 22 ноября, и изменили даты назначенных ранее на эти числа мероприятий.

Владельцы заведений связывают это с большим количеством иностранных граждан, которые приедут в страну в связи с COP29, и с поддержкой усилий по устранению возможной перегруженности в столице.