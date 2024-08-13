В Баку в исправительном учреждении провели мастер-классы для отбывающих наказание женщин

В исправительном учреждении №4 Пенитенциарной службы Министерства юстиции организовано мероприятие для отбывающих наказание женщин.

В исправительном учреждении №4 Пенитенциарной службы Министерства юстиции организовано мероприятие для отбывающих наказание женщин.

Как сообщили Report в учреждении, мероприятие было организовано Общественным объединением "Возвращение осужденных женщин в общество".

В рамках мероприятия для 20 заключенных были организованы мастер-классы по росписи экосумок, для 15 - по рукоделию, а для более чем 100 женщин проведен психологический семинар.

В учреждении прошла встреча известного писателя Эльхана Элатлы с заключенными. Писатель подарил им несколько своих книг с автографами.