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В Баку в исправительном учреждении провели мастер-классы для отбывающих наказание женщин

В Баку в исправительном учреждении провели мастер-классы для отбывающих наказание женщин В исправительном учреждении №4 Пенитенциарной службы Министерства юстиции организовано мероприятие для отбывающих наказание женщин.
Внутренняя политика
13 августа 2024 г. 17:11
В Баку в исправительном учреждении провели мастер-классы для отбывающих наказание женщин

В исправительном учреждении №4 Пенитенциарной службы Министерства юстиции организовано мероприятие для отбывающих наказание женщин.

Как сообщили Report в учреждении, мероприятие было организовано Общественным объединением "Возвращение осужденных женщин в общество".

В рамках мероприятия для 20 заключенных были организованы мастер-классы по росписи экосумок, для 15 - по рукоделию, а для более чем 100 женщин проведен психологический семинар.

В учреждении прошла встреча известного писателя Эльхана Элатлы с заключенными. Писатель подарил им несколько своих книг с автографами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCəzaçəkmə müəssisəsində cəza çəkən qadın məhkumlar üçün tədbir keçirilib

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