В Баку в исправительном учреждении провели мастер-классы для отбывающих наказание женщин

В исправительном учреждении №4 Пенитенциарной службы Министерства юстиции организовано мероприятие для отбывающих наказание женщин.
Как сообщили Report в учреждении, мероприятие было организовано Общественным объединением "Возвращение осужденных женщин в общество".
В рамках мероприятия для 20 заключенных были организованы мастер-классы по росписи экосумок, для 15 - по рукоделию, а для более чем 100 женщин проведен психологический семинар.
В учреждении прошла встреча известного писателя Эльхана Элатлы с заключенными. Писатель подарил им несколько своих книг с автографами.