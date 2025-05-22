В Баку в 2026 году пройдет встреча антикоррупционных структур стран ОИС

17:29

Баку в 2026 году примет встречу высокого уровня антикоррупционных органов стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального прокурора Азербайджана Гейдар Мамедов на пленарной сессии GlobE Network в Баку.

Он напомнил, что в 2024 году Азербайджан был избран заместителем председателя Бюро руководителей антикоррупционных органов ОИС и получил право провести следующую сессию и встречу высокого уровня.

По его словам, Азербайджан демонстрирует твердую политическую волю и правовые инициативы в борьбе с коррупцией, что получает международную поддержку.

Мамедов также отметил, что в ходе нынешней трехдневной встречи GlobE Network в Баку свыше 300 делегатов из более чем 90 стран обсудили темы новых технологий, экологических преступлений и возврата похищенных активов.