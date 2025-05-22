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В Баку в 2026 году пройдет встреча антикоррупционных структур стран ОИС

В Баку в 2026 году пройдет встреча антикоррупционных структур стран ОИС 17:29
Внутренняя политика
22 мая 2025 г. 17:49
В Баку в 2026 году пройдет встреча антикоррупционных структур стран ОИС

Баку в 2026 году примет встречу высокого уровня антикоррупционных органов стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального прокурора Азербайджана Гейдар Мамедов на пленарной сессии GlobE Network в Баку.

Он напомнил, что в 2024 году Азербайджан был избран заместителем председателя Бюро руководителей антикоррупционных органов ОИС и получил право провести следующую сессию и встречу высокого уровня.

По его словам, Азербайджан демонстрирует твердую политическую волю и правовые инициативы в борьбе с коррупцией, что получает международную поддержку.

Мамедов также отметил, что в ходе нынешней трехдневной встречи GlobE Network в Баку свыше 300 делегатов из более чем 90 стран обсудили темы новых технологий, экологических преступлений и возврата похищенных активов.

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Версия на азербайджанском языке Gələn il Bakıda İƏT-ə üzv dövlətlərin antikorrupsiya qurumlarının yüksək səviyyəli görüşü keçiriləcək

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