 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку уволены начальники полиции четырех районов - ЭКСКЛЮЗИВ

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В Баку уволены начальники полиции четырех районов. 

    Как сообщает Report, министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов подписал соответствующий приказ. 

    Согласно приказу, от занимаемых должностей освобождены начальник Бинагадинского РУП, полковник Намик Исмаилов, начальник Хатаинского РУП, полковник Мурадалы Бабаев, начальник Хазарского РУП, полковник Азер Мурадов и начальник Сабаильского РУП, полковник Шамшир Казымов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi