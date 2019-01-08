В Баку уволены начальники полиции четырех районов - ЭКСКЛЮЗИВ

8 января, 2019 17:04

https://report.az/storage/news/57253056791ea9ce45cc0f1d8afff797/f8f8bc1a-8567-48fb-8df7-eafdc68db78c_292.jpg Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В Баку уволены начальники полиции четырех районов. Как сообщает Report, министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов подписал соответствующий приказ. Согласно приказу, от занимаемых должностей освобождены начальник Бинагадинского РУП, полковник Намик Исмаилов, начальник Хатаинского РУП, полковник Мурадалы Бабаев, начальник Хазарского РУП, полковник Азер Мурадов и начальник Сабаильского РУП, полковник Шамшир Казымов.