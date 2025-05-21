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В Баку утвержден план работы Сети GlobE на 2025 год

В Баку утвержден план работы Сети GlobE на 2025 год В Баку утвержден план работы Сети GlobE на 2025 год
Внутренняя политика
21 мая 2025 г. 18:54
В Баку утвержден план работы Сети GlobE на 2025 год

На VI Пленарном заседании Глобальной операционной сети правоохранительных органов по борьбе с коррупцией ООН – GlobE Network утверждены отчет о деятельности Сети GlobE за 2024 год и план работы на 2025 год.

Как сообщает Report, в результате обсуждений также было принято решение о присоединении Агентства ЕС по сотрудничеству в области уголовного правосудия (EUROJUST) и Форума генеральных государственных инспекторов и аналогичных органов Африки (FIGE) к Сети GlobE в статусе наблюдателя.

Отметим, что на престижном международном мероприятии, проходящем в Баку 20-23 мая, собрались представители более 120 государственных учреждений из 92 стран, включая органы прокуратуры, независимые антикоррупционные организации и международные институты.

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Версия на английском языке ФотоGlobE Network work plan for 2025 approved in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda GlobE Şəbəkəsinin 2025-ci il üzrə iş planı təsdiqlənib

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