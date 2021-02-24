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В Баку устанавливаются палатки для желающих обогреться в снежную погоду

В Баку устанавливаются палатки для желающих обогреться в снежную погоду Палатки устанавливаются в 4-5 различных местах города
Внутренняя политика
24 февраля 2021 г. 10:48
В Баку устанавливаются палатки для желающих обогреться в снежную погоду

В связи с снежными погодными условиями и метелицей в Баку устанавливаются палатки для нуждающихся в обогреве.

Об этом Report сообщили в Исполнительной власти города Баку.

Это осуществляется в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного между ИВ и общественным объединением "Региональное развитие".

Согласно меморандуму, палатки устанавливаются в 4-5 различных местах города.

Нуждающиеся в обогреве в связи с холодными погодными условиями смогут попить в палатках чай, поесть и отдохнуть. Будут созданы все условия для этого. Палатки останутся открытыми во все дни, пока наблюдаются снежные погодные условия. Контролировать эту работу будут волонтеры общественного объединения и сотрудники Исполнительной власти.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda qarlı havada isinməyə ehtiyacı olanlar üçün çadırlar quraşdırılır

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