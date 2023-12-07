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В Баку устанавливаются особые требования к рекламным конструкциям, размещенным на зданиях

В Баку устанавливаются особые требования к рекламным конструкциям, размещенным на зданиях Внесены изменения в "Технические требования к рекламным конструкциям", утвержденные постановлением Кабинета министров Азербайджана от 12 декабря 2016 года №499.
Внутренняя политика
7 декабря 2023 г. 17:29
В Баку устанавливаются особые требования к рекламным конструкциям, размещенным на зданиях

Внесены изменения в "Технические требования к рекламным конструкциям", утвержденные постановлением Кабинета министров Азербайджана от 12 декабря 2016 года №499.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно документу, при наличии в местах расположения рекламных конструкций элементов систем газоснабжения, отопления, водоснабжения (канализации) и электроснабжения размещение конструкций должно осуществляться при условии обеспечения безопасности этих систем.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda binalarda yerləşdirilən reklam qurğularına dair xüsusi tələblər müəyyənləşib

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