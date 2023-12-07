В Баку устанавливаются особые требования к рекламным конструкциям, размещенным на зданиях

В Баку устанавливаются особые требования к рекламным конструкциям, размещенным на зданиях

Внесены изменения в "Технические требования к рекламным конструкциям", утвержденные постановлением Кабинета министров Азербайджана от 12 декабря 2016 года №499.

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Внесены изменения в "Технические требования к рекламным конструкциям", утвержденные постановлением Кабинета министров Азербайджана от 12 декабря 2016 года №499. Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление. Согласно документу, при наличии в местах расположения рекламных конструкций элементов систем газоснабжения, отопления, водоснабжения (канализации) и электроснабжения размещение конструкций должно осуществляться при условии обеспечения безопасности этих систем. Подпишитесь на наш Telegram канал