В Баку стартовала конференция, посвященная мультикультурализму

В Университете ADA проходит конференция "Страна, объединяющая культуры".

В Университете ADA проходит конференция "Страна, объединяющая культуры", посвященная мультикультурализму.

Как передает Report, на конференции был представлен фильм, посвященный различным этническим группам, проживающим в Азербайджане, их обычаям и традициям.

В ходе мероприятия также был представлен созданный Национальным советом молодежных организаций электронный журнал, посвященный проживающим в нашей стране представителям различных национальностей.

На мероприятии со вступительным словом выступил проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде.

Он отметил, что представители всех национальностей, проживающих в Азербайджане, живут в мире и согласии: "Они готовы в любой момент встать на защиту Азербайджана, в этом и заключается наша сила".