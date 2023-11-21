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В Баку стартовала конференция, посвященная мультикультурализму

В Баку стартовала конференция, посвященная мультикультурализму В Университете ADA проходит конференция "Страна, объединяющая культуры".
Внутренняя политика
21 ноября 2023 г. 11:50
В Баку стартовала конференция, посвященная мультикультурализму

В Университете ADA проходит конференция "Страна, объединяющая культуры", посвященная мультикультурализму.

Как передает Report, на конференции был представлен фильм, посвященный различным этническим группам, проживающим в Азербайджане, их обычаям и традициям.

В ходе мероприятия также был представлен созданный Национальным советом молодежных организаций электронный журнал, посвященный проживающим в нашей стране представителям различных национальностей.

На мероприятии со вступительным словом выступил проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде.

Он отметил, что представители всех национальностей, проживающих в Азербайджане, живут в мире и согласии: "Они готовы в любой момент встать на защиту Азербайджана, в этом и заключается наша сила".

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Версия на английском языке ФотоMulticulturalism conference kicks off in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda multikulturalizmə həsr olunmuş konfrans keçirilir

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