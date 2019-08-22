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В Баку стартовал XIX Международный молодежный форум.

По сообщению Report, организаторами форума являются Министерство здравоохранения Азербайджана, Министерство молодежи и спорта, Совет государственной поддержки НПО при президенте Азербайджанской Республики, Молодежный фонд Азербайджана, Центр общественного здравоохранения и реформ Минздрава, Центральный банк крови и Ассоциация доноров крови.

В мероприятии, проводимом с целью поддержки добровольного донорства крови, принимают участие представители свыше 30 стран, в том числе руководящие сотрудники Международной федерации обществ доноров крови и Международного молодежного комитета.

Выступивший на мероприятии замминистра здравоохранения Эльсевяр Агаев отметил, что в Азербайджане с 2005 года трижды принимались госпрограммы по развитию донорства крови. Замминистра подчеркнул, что мероприятия в этом направлении продолжаются. Была отмечена роль в этом деле молодежи.

Главный гематолог Минздрава Чингиз Асадов в своем выступлении отметил, что развитие донорства в Азербайджане началось в 1970-1980 гг. По его словам, в ту пору число доноров крови в нашей стране за год составляло 160 тысяч человек.