В Баку создана специальная комиссия по аварийным жилым домам

При Исполнительной власти города Баку создана специальная комиссия по изучению состояния аварийных и отслуживших срок жилых домов.

При Исполнительной власти города Баку создана специальная комиссия по изучению состояния аварийных и отслуживших срок жилых домов.

Как сообщает Report, решение было принято на совещании в ИВ столицы, посвященном вопросам, вытекающим из поручений президента Ильхама Алиева.

Учитывая наличие в разных районах города зданий старой постройки, не соответствующих современным стандартам, комиссии поручено провести осмотр этих зданий, определить зоны повышенного риска и разработать совместно с профильными структурами пути решения проблемы.

На заседании также обсуждалась необходимость приведения жилого фонда Баку в соответствие с международными стандартами и расширения пешеходных зон в городе.