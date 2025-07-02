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В Баку создана специальная комиссия по аварийным жилым домам

В Баку создана специальная комиссия по аварийным жилым домам При Исполнительной власти города Баку создана специальная комиссия по изучению состояния аварийных и отслуживших срок жилых домов.
Внутренняя политика
2 июля 2025 г. 16:24
В Баку создана специальная комиссия по аварийным жилым домам

При Исполнительной власти города Баку создана специальная комиссия по изучению состояния аварийных и отслуживших срок жилых домов.

Как сообщает Report, решение было принято на совещании в ИВ столицы, посвященном вопросам, вытекающим из поручений президента Ильхама Алиева.

Учитывая наличие в разных районах города зданий старой постройки, не соответствующих современным стандартам, комиссии поручено провести осмотр этих зданий, определить зоны повышенного риска и разработать совместно с профильными структурами пути решения проблемы.

На заседании также обсуждалась необходимость приведения жилого фонда Баку в соответствие с международными стандартами и расширения пешеходных зон в городе.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda qəzalı və istismar müddəti bitən yaşayış binaları ilə bağlı xüsusi Komissiya yaradılıb

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