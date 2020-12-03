В Баку создадут мемориальный комплекс Отечественной войны и Музей Победы

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании в Баку мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании в Баку мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы.

Как сообщает Report, мемориальный комплекс Отечественной войны и Музей Победы создаются с целью демонстрации уникального героизма азербайджанского народа в Отечественной войне и великой исторической победы, увековечивания памяти наших шехидов.

Согласно распоряжению, Министерство культуры совместно с Исполнительной властью города Баку в двухмесячный срок должны подготовить и представить в Кабинет министров Азербайджанской Республики предложения по месту и проектированию мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы.