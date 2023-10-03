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В Баку состоялся суд по делу об убийстве двух человек

В Баку состоялся суд по делу об убийстве двух человек В Баку состоялся суд по уголовному делу Нурани Мамедова, Рамина Гулиева, Юниса Рагимова, Турала Мамедова и Сархана Шахбазова, обвиняемых в убийстве двух граждан.
Внутренняя политика
3 октября 2023 г. 19:18
В Баку состоялся суд по делу об убийстве двух человек

В Баку состоялся суд по уголовному делу Нурани Мамедова, Рамина Гулиева, Юниса Рагимова, Турала Мамедова и Сархана Шахбазова, обвиняемых в убийстве двух граждан.

Как сообщает Report, заседание прошло под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Самира Алиева.

В ходе заседания обвиняемые Сархан Шахбазов и Юнис Рагимов дали показания.

С.Шахбазов заявил, что не считает себя виновным.

Следующее заседание суда состоится 31-го октября.

Напомним, в феврале 2022 года в Наримановском районе столицы были убиты Шахин Байрамов и Фарид Алирзаев.

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