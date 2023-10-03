В Баку состоялся суд по делу об убийстве двух человек

В Баку состоялся суд по делу об убийстве двух человек

В Баку состоялся суд по уголовному делу Нурани Мамедова, Рамина Гулиева, Юниса Рагимова, Турала Мамедова и Сархана Шахбазова, обвиняемых в убийстве двух граждан.

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В Баку состоялся суд по уголовному делу Нурани Мамедова, Рамина Гулиева, Юниса Рагимова, Турала Мамедова и Сархана Шахбазова, обвиняемых в убийстве двух граждан. Как сообщает Report, заседание прошло под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Самира Алиева. В ходе заседания обвиняемые Сархан Шахбазов и Юнис Рагимов дали показания. С.Шахбазов заявил, что не считает себя виновным. Следующее заседание суда состоится 31-го октября. Напомним, в феврале 2022 года в Наримановском районе столицы были убиты Шахин Байрамов и Фарид Алирзаев. Подпишитесь на наш Telegram канал