В Баку состоялся показ фильма "13" о пропавших без вести жителях Ходжалы

В Киноцентре Низами состоялась премьера художественно-документального фильма "13", посвященный судьбам пропавших без вести жителей Ходжалы.

В Киноцентре Низами состоялась премьера художественно-документального фильма "13", посвященного судьбам пропавших без вести жителей Ходжалы.

Как сообщает Report, автором фильма являются председатель Общественного объединения поддержки пропаганды национальных ценностей "Объектив", тележурналист Мубариз Аскеров, режиссер Эльчин Эльханлы, продюсер Хайям Абдулла, оператор Ахмед Барасов.

Мубариз Аскеров также является автором документального фильма "Шушинская тюрьма - обитель пыток" и короткометражного фильма "Учитель географии".

Фильм повествует о 13 молодых мужчинах, которые вместе с другими жителями Ходжалы попали в плен в направлении села Дахраз. Армяне освободили остальных пленных, забрав 13 человек, их судьба до сих пор неизвестна.

В презентации фильма "13" приняли участие и родственники пропавших без вести жителей Ходжалы.