О нас

В Баку состоялся показ фильма "13" о пропавших без вести жителях Ходжалы

В Баку состоялся показ фильма "13" о пропавших без вести жителях Ходжалы В Киноцентре Низами состоялась премьера художественно-документального фильма "13", посвященный судьбам пропавших без вести жителей Ходжалы.
Внутренняя политика
24 февраля 2024 г. 12:56
В Баку состоялся показ фильма 13 о пропавших без вести жителях Ходжалы

В Киноцентре Низами состоялась премьера художественно-документального фильма "13", посвященного судьбам пропавших без вести жителей Ходжалы.

Как сообщает Report, автором фильма являются председатель Общественного объединения поддержки пропаганды национальных ценностей "Объектив", тележурналист Мубариз Аскеров, режиссер Эльчин Эльханлы, продюсер Хайям Абдулла, оператор Ахмед Барасов.

Мубариз Аскеров также является автором документального фильма "Шушинская тюрьма - обитель пыток" и короткометражного фильма "Учитель географии".

Фильм повествует о 13 молодых мужчинах, которые вместе с другими жителями Ходжалы попали в плен в направлении села Дахраз. Армяне освободили остальных пленных, забрав 13 человек, их судьба до сих пор неизвестна.

В презентации фильма "13" приняли участие и родственники пропавших без вести жителей Ходжалы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоXocalı soyqırımı itkinlərindən bəhs edən “13” filmi nümayiş olunub

Другие новости из категории

Госкомиссия: На освобожденных территориях по сей день обнаружено 13 массовых захоронений
Госкомиссия: На освобожденных территориях по сей день обнаружено 13 массовых захоронений
24 февраля 2024 г. 11:55
Фикрет Мамедов представлен коллективу Конституционного суда
Фикрет Мамедов представлен коллективу Конституционного суда
23 февраля 2024 г. 20:00
Омбудсмен обратилась к международным организациям по поводу массового захоронения в Ходжалы
Омбудсмен обратилась к международным организациям по поводу массового захоронения в Ходжалы
23 февраля 2024 г. 19:11
Центр приема граждан АП обнародовал график на март
Центр приема граждан АП обнародовал график на март
23 февраля 2024 г. 18:33
Завершилась 14-я пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи
Завершилась 14-я пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи
23 февраля 2024 г. 16:20
Хроника Западного Азербайджана: Армения готовится к новой войне?
Хроника Западного Азербайджана: Армения готовится к новой войне?
23 февраля 2024 г. 02:30
Сотрудники Аппарата омбудсмена навестили репатриантов из Сирии
Сотрудники Аппарата омбудсмена навестили репатриантов из Сирии
22 февраля 2024 г. 17:47
Президент наградил группу лиц, отличившихся в области строительства и эксплуатации автодорог
Президент наградил группу лиц, отличившихся в области строительства и эксплуатации автодорог
22 февраля 2024 г. 16:54
Самир Рзаев назначен президентом AZAL
Самир Рзаев назначен президентом AZAL
22 февраля 2024 г. 16:43
Аллахшукюр Пашазаде рассказал о роли СМИ в глобальном мирном процессе
Аллахшукюр Пашазаде рассказал о роли СМИ в глобальном мирном процессе
22 февраля 2024 г. 13:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi