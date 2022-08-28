В Баку состоялся концерт по случаю возвращения Лачына

В Хатаинском районе Баку организована концертная программа по случаю возвращения города Лачын, а также населенных пунктов Забух и Сус.

В Хатаинском районе Баку организована концертная программа по случаю возвращения города Лачын, а также населенных пунктов Забух и Сус.

Как сообщает Report, на праздничном концерте, организованном Исполнительной властью Хатаинского района, говорилось о больших заслугах великого лидера Гейдара Алиева перед государством и исторической победе, достигнутой благодаря президенту Ильхаму Алиеву.

На концерте, в котором приняли участие руководители управлений, предприятий и организаций района, семьи шехидов, ветераны, старейшины и интеллигенция, жители и гости района, зрителям была представлена красочная концертная программа в исполнении известных певцов и танцоров.

Праздничный концерт завершился фейерверком.