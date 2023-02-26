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В Баку состоялся флешмоб “613”, посвященный Ходжалинскому геноциду

В Баку состоялся флешмоб “613”, посвященный Ходжалинскому геноциду В рамках международной кампании "Справедливость для Ходжалы“ был проведен флешмоб ”613" с участием около 3 тысяч студентов.
Внутренняя политика
26 февраля 2023 г. 14:40
В Баку состоялся флешмоб “613”, посвященный Ходжалинскому геноциду

В рамках международной кампании "Справедливость для Ходжалы“ был проведен флешмоб ”613" с участием около 3 тысяч студентов.

Как сообщили Report в Министерстве молодежи и спорта, главная цель флешмоба - донести до мировой общественности правду о Ходжалинском геноциде.

Во флешмобе студентами воссоздана композиция "613", показывающая число невинных жителей Ходжалы, подвергшихся геноциду со стороны армянских вооруженных формирований.

Флешмоб, проведенный на территории Приморского бульвара при поддержке Министерства молодежи и спорта, Молодежного фонда, Союза студенческих молодежных организаций Азербайджана, вызвал интерес жителей города.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda Xocalı soyqırımına həsr olunmuş “613” fləşmobu baş tutub

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