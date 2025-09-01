    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    В Баку состоялось заседание суда по делу обвиняемых в военных преступлениях лиц армянского происхождения

    Внутренняя политика
    • 01 сентября, 2025
    • 19:54
    В Баку состоялось заседание суда по делу обвиняемых в военных преступлениях лиц армянского происхождения

    В Бакинском военном суде 1 сентября продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

    Как сообщает Report, на прошедшем заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

    В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

    Новость дополняется...

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Фото
    Məhkəmədə elan olunan ifadələrlə Ermənistanın işğalçılıq siyasəti bir daha təsdiqlənib

    Последние новости

    20:57

    В Турции из-за взрыва на предприятии по производству взрывчатки пострадали 10 человек

    В регионе
    20:51
    Фото

    В Баку состоялась церемония открытия мирового финала Международного межуниверситетского конкурса по программированию

    Финансы
    20:43

    Премьер Словакии встретится с Зеленским в пятницу

    Другие страны
    20:33

    Кая Каллас призвала Иран к всеобъемлющему сотрудничеству с МАГАТЭ

    Другие страны
    20:25

    Премьер Египта: Израиль обязан принять последнее предложение по Газе

    Другие страны
    20:11

    МИД Армении не стал комментировать слухи о блокировке заявки на вступление в ШОС

    В регионе
    20:01

    В Гяндже из-за столкновения двух автомобилей пострадали четыре человека

    Происшествия
    19:55

    Лавров: Участники встреч ШОС нацелены на отстаивание интересов своих стран

    В регионе
    19:54
    Фото

    В Баку состоялось заседание суда по делу обвиняемых в военных преступлениях лиц армянского происхождения

    Внутренняя политика
    Лента новостей