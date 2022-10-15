Подготовлен план мероприятий по регулированию работы общественного транспорта Баку

Подготовлен предварительный план мероприятий по решению проблем функционирования автомобильного общественного транспорта в Баку, которые возможно реализовать в относительно короткие сроки.

Подготовлен предварительный план мероприятий по решению проблем функционирования автомобильного общественного транспорта в Баку, которые возможно реализовать в относительно короткие сроки.

Как сообщает Report, он был представлен на рабочем совещании в Кабинете министров под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова по работу общественного транспорта в столице.

План мероприятий включает в себя увеличение пропускной способности дорог, увеличение потенциала перевозок общественным транспортом, регулирование дорожного движения и другие вопросы.