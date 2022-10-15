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Подготовлен план мероприятий по регулированию работы общественного транспорта Баку

Подготовлен план мероприятий по регулированию работы общественного транспорта Баку Подготовлен предварительный план мероприятий по решению проблем функционирования автомобильного общественного транспорта в Баку, которые возможно реализовать в относительно короткие сроки.
Внутренняя политика
15 октября 2022 г. 11:01
Подготовлен план мероприятий по регулированию работы общественного транспорта Баку

Подготовлен предварительный план мероприятий по решению проблем функционирования автомобильного общественного транспорта в Баку, которые возможно реализовать в относительно короткие сроки.

Как сообщает Report, он был представлен на рабочем совещании в Кабинете министров под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова по работу общественного транспорта в столице.

План мероприятий включает в себя увеличение пропускной способности дорог, увеличение потенциала перевозок общественным транспортом, регулирование дорожного движения и другие вопросы.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda avtomobil nəqliyyatı sahəsində problemlərə dair Tədbirlər Planının layihəsi hazırlanıb

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