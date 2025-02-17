В Баку состоялось первое заседание попечительского совета Фонда пропаганды духовных ценностей

В Баку состоялось первое заседание Попечительского совета Фонда пропаганды духовных ценностей в новом составе.

В Баку состоялось первое заседание попечительского совета Фонда пропаганды духовных ценностей в новом составе.

В новый состав попечительского совета Фонда, созданного при Госкомитете по работе с религиозными структурами, вошел также директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев.

На заседании с отчетом о деятельности фонда выступил исполнительный директор Вюсал Гёюшов. Он подробно рассказал о проектах, реализуемых в сферах сохранения и развития национально-духовных ценностей в Азербайджане, подготовки целевых программ в области государственно-религиозных отношений и других областях.

Председатель Попечительского совета фонда Айнур Софиева отметила, что деятельность Фонда пропаганды духовных ценностей наряду имеет большое значение в укреплении толерантности и культурного разнообразия, а также межрелигиозных отношений.

На заседании состоялись обсуждения вокруг будущей деятельности Фонда пропаганды духовных ценностей, в том числе вопросов, нашедших отражение в повестке дня заседания. Был обсужден годовой план деятельности фонда на 2025 год и приняты решения по другим вопросам повестки дня.