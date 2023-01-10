В Баку состоялось первое заседание оргкомитета Международного астронавтического конгресса

17:21

10 января под председательством премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова состоялось первое заседание Организационного комитета, созданного распоряжением президента Ильхама Алиева в связи с проведением 2–6 октября 2023 года в Баку 74-го Международного астронавтического конгресса.

Как сообщает Report, открывая заседание, председатель оргкомитета Али Асадов заявил, что конгресс, впервые проведенный в 1950 году в Париже, считается самым престижным в мире мероприятием в космической сфере. Он подчеркнул, что учитывая масштабы и значимость мероприятия, его организация на высоком уровне имеет важное значение.

Было отмечено, что Азербайджан в 1973 году уже принимал Международный астронавтический конгресс – первый и единственный конгресс в Советском Союзе был проведен в Баку благодаря авторитету великого лидера Гейдара Алиева. Подчеркнута символичность того факта, что усилиями Президента Ильхама Алиева, успешно продолжающего курс общенационального лидера на всестороннее развитие, спустя 50 лет Азербайджан вновь примет это престижное мероприятие уже как независимое государство.

Также было доведено до внимания, что благодаря продуманной и дальновидной политике главы государства Азербайджан добился значительных успехов во всех сферах и на международной арене, в том числе в области современных технологий и космической промышленности, являющихся важными и ведущими направлениями.

За последние годы высокий уровень организации многих престижных международных мероприятий в нашей стране был охарактеризован Международной астронавтической федерацией, имеющей большой авторитет в мире, как один из основных факторов, обусловивших избрание Баку в качестве места проведения очередного конгресса в ходе Генеральной ассамблеи, состоявшейся в октябре 2019 года в столице США Вашингтоне.

Выражена уверенность в том, что все эти достижения создадут условия для проведения конгресса на самом высоком уровне. С этой целью был подготовлен план мероприятий по проведению конгресса и дано поручение Кабинету Министров по его выполнению.

Затем министр цифрового развития и транспорта, заместитель председателя оргкомитета Рашад Набиев выступил с развернутой презентацией по выполнению плана работ и мероприятий, проводимых в целях подготовки к конгрессу.

На заседании были обсуждены вопросы подготовки к бакинскому конгрессу, даны соответствующие поручения членам оргкомитета по своевременному и качественному выполнению задач, обозначенных в плане мероприятий.