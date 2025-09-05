Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL

    В Баку состоялось очередное заседание суда по делу обвиняемых в военных преступлениях армян

    Внутренняя политика
    • 05 сентября, 2025
    • 20:14
    В Баку состоялось очередное заседание суда по делу обвиняемых в военных преступлениях армян

    В Бакинском военном суде продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

    Как сообщает Report, на судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

    В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

    Судебное заседание продолжилось оглашением показаний обвиняемого Левона Мнацаканяна на предварительном следствии по уголовному делу и других относящихся к нему документов.

    Бакинский суд по тяжким преступлениям армяне Карабах
    Фото
    Bir sıra cinayətlərdə ittiham olunan Ermənistan vətəndaşlarının ibtidai istintaqa ifadələrinin məhkəmədə elan olunması başa çatıb

    Последние новости

    20:14
    Фото

    В Баку состоялось очередное заседание суда по делу обвиняемых в военных преступлениях армян

    Внутренняя политика
    20:10

    Правительство ЮАР поддержало заявку министерства спорта на проведение в стране Гран-при "Формулы-1"

    Формула 1
    20:06

    Зеленский: Украина готова обеспечивать Словакию энергией

    Другие страны
    19:59

    Петер Сийярто: MOL готовится в 2026 году начать добычу газа с одного из крупнейших месторождений в Азербайджане

    Энергетика
    19:50

    Норвегия снизила потолок цен на российскую нефть вслед за ЕС

    Другие страны
    19:38

    Дэвид Лэмми назначен новым вице-премьером Великобритании

    Другие страны
    19:34
    Видео

    AYNA вносит изменения в схему движения на улице Короглу Рахимова в Баку

    Инфраструктура
    19:20

    Египет выступил против переселения палестинцев на свою территорию

    Другие страны
    19:16

    АПБА начало расследование массового отравления в Астаре - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие
    Лента новостей