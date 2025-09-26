В Баку состоялось очередное заседание суда по делу граждан Армении

В Бакинском военном суде состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении граждан Армении Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, а также военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны; в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

Как сообщает Report, на открытом судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева с участием судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (запасной судья Гюнель Самедова) каждому обвиняемому был предоставлен переводчик на языке, которым они владеют, а также адвокаты для их защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших лиц, правопреемники и представители потерпевших, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Новость дополняется