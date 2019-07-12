В Баку состоялось мероприятие, посвященное 50-летию прихода Гейдара Алиева к власти - ОБНОВЛЕНО

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В Баку состоялась презентация документального фильма "Великий лидер" и одноименной песни, посвященных 50-летию прихода Гейдара Алиева к власти.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов, министр внутренних дел Вилаят Эйвазов, министр молодежи и спорта Азад Рагимов и депутаты.

Помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов рассказал о работе, проделанной под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева.

Он сказал, что живший в 1923-2003 годах Гейдар Алиев поднялся до уровня общенационального лидера в Азербайджане благодаря своему глобальному мышлению, мудрой и дальновидной политике, уникальным лидерским качествам, сильной национальной воле, особым управленческим талантам и лидерским навыкам, он выдающийся политик и государственный деятель, попавший в мировую историю, могущественная историческая личность.

Помощник президента сказал, что в независимом Азербайджане под руководством Гейдара Алиева в 1993-2003 годах были заложены основы национального развития, обеспечены внутренняя стабильность, законопорядок, социальная справедливость, национальная солидарность, а также были сформированы основы внутренней и внешней политики, государственного управления Азербайджана, новых экономических, политических и социальных отношений, основы демократического государства и гражданского общества, разработаны и осуществлены стратегии развития страны во всех сферах.

Затем были представлены документальный фильм и одноименная песня.

*** 16:39

В Баку проходит презентация документального фильма "Великий лидер" и одноименной песни, посвященных 50-летию прихода Гейдара Алиева к власти.

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов, министр внутренних дел Вилаят Эйвазов, министр молодежи и спорта Азад Рагимов и депутаты.