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В Баку состоялось мероприятие, посвященное предотвращению попытки госпереворота в Турции

В Баку состоялось мероприятие, посвященное предотвращению попытки госпереворота в Турции В Институте Юнуса Эмре состоялось мероприятие на тему "День памяти шехидов 15 июля, демократии и национального единства".
Внутренняя политика
15 июля 2022 г. 15:51
В Баку состоялось мероприятие, посвященное предотвращению попытки госпереворота в Турции

В Институте Юнуса Эмре состоялось мероприятие на тему "День памяти шехидов 15 июля, демократии и национального единства".

Как сообщает Report, мероприятие было посвящено предотвращению попытки государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года.

В церемонии приняли участие представители правительств Турции и Азербайджана, сотрудники посольства Турции, первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев и представители общественности.

В начале мероприятия минутой молчания была почтена память погибших при предотвращении попытки переворота.

В заключение была представлена выставка фотографий, сделанных во время событий.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Türkiyədə dövlət çevrilişinə cəhdin qarşısının alınmasına həsr olunan tədbir keçirilib

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