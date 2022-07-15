В Баку состоялось мероприятие, посвященное предотвращению попытки госпереворота в Турции

В Институте Юнуса Эмре состоялось мероприятие на тему "День памяти шехидов 15 июля, демократии и национального единства".

В Институте Юнуса Эмре состоялось мероприятие на тему "День памяти шехидов 15 июля, демократии и национального единства".

Как сообщает Report, мероприятие было посвящено предотвращению попытки государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года.

В церемонии приняли участие представители правительств Турции и Азербайджана, сотрудники посольства Турции, первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев и представители общественности.

В начале мероприятия минутой молчания была почтена память погибших при предотвращении попытки переворота.

В заключение была представлена выставка фотографий, сделанных во время событий.