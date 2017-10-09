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Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ В Баку состоялась региональная конференция по киберпреступности, организованная Международной ассоциацией прокуроров, Советом Европы и Управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии начальник Главного управления по борьбе с коррупцией Кямран Алиев объявил об открытии конференции.

Он сказал, что киберпреступность является одним из самых опасных преступлений: "Прокуроры находятся в первых рядах по борьбы с этими преступлениями. В этом мероприятии участвуют около 70 гостей из 46 стран. Правительство Азербайджана борется со всеми формами преступности. Преступления, совершенные с использованием современных информационных технологий, более опасны. Азербайджан продолжает международное сотрудничество в борьбе с подобным преступлением".

Затем выступили секретарь Комиссии по борьбе с коррупцией Камал Джафаров, генеральный секретарь Международной ассоциации прокуроров, председатель объединяющей прокуроров международной электронной сети преступности Хан Мораал, руководитель политического отдела представительства Европейского союза в Азербайджане Денис Даниилидис и глава бакинского офиса Совета Европы Золтан Хирнейз.

Конференция продлится до 11 октября.