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В Баку состоялась презентация программы поддержки фотожурналистики

В Баку состоялась презентация программы поддержки фотожурналистики В Совете прессы прошла церемония награждения участников тренинга, организованного в рамках проекта "Поддержка коммерциализации искусства фотожурналистики как объекта творческой индустрии", входящего в Программу поддержки фотожурналистики.
Внутренняя политика
24 января 2025 г. 14:22
В Баку состоялась презентация программы поддержки фотожурналистики

В Совете прессы прошла церемония награждения участников тренинга, организованного в рамках проекта "Поддержка коммерциализации искусства фотожурналистики как объекта творческой индустрии", входящего в Программу поддержки фотожурналистики.

Как сообщает Report, тренинги были проведены при поддержке Министерства культуры, факультета журналистики Бакинского государственного университета (БГУ), Совета прессы и Общественного объединения "Просвещение молодежи "Гызылбаш".

На мероприятии выступили председатель Совета Рашад Маджид, заместитель декана факультета журналистики БГУ Самир Халидоглу, генеральный директор медиагруппы "Ени Чаг" Агиль Алескер, председатель объединения "Гызылбаш" Натан Аббаслы и другие гости, которые отметили важность проекта.

В завершение мероприятия участникам и тренерам были вручены благодарственные письма и сертификаты.

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