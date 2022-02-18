В Баку состоялась презентация книги с участием семей шехидов

В Баку с участием семей шехидов состоялась презентация книги «Наша Великая Победа» .

В Баку с участием семей шехидов состоялась презентация книги «Наша Великая Победа» .

Как сообщает Report, книга издана по инициативе Исполнительной власти города Баку и Общественного объединения «Региональное развитие».

Отметим, что это одно из первых изданий для детей, рассказывающих о Победе, достигнутой благодаря героизму солдат и полководческому мастерству Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева.

В торжественной церемонии, состоявшейся в Бинагадинской средней школе №100, приняли участие представители Исполнительной власти города Баку, Общественного объединения «Региональное развитие», преподаватели и школьники, брат шехида журналиста Магеррама Ибрагимова журналист Аскер Ибрагимов и мать шехида Самира Пашаева Гюльтекин Пашаева.

В начале гости ознакомились со стендом-композицией, подготовленной учениками. Затем началась художественная часть. Память шехидов была почтена минутой молчания. Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Брат журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова Аскер Ибрагимов в своем выступлении сказал, что сегодняшнее мероприятие очень важна для воспитания молодого поколения в патриотическом духе: «Мы часто принимаем участие в подобных мероприятиях по итогам 44-дневной войны. Магеррам учился в средней школе №100. Желаю каждому молодому человеку, окончившему эту школу, быть таким же отважным, смелым и бесстрашным, как Магеррам. Мы чтим память наших шехидов и будем помнить о них всегда».

Мать шехида Самира Пашаева Гюльтекин Пашаева рассказала, что ее сын Самир тоже окончил эту школу: «Велика роль этой книги в воспитании учащихся в духе патриотизма».

Завотделом исполнительной власти Бинагадинского района по общественно-политическим, гуманитарным вопросам и делам религии Эльмин Иманов подчеркнул, что гордится тем, что представляет общественности книгу, посвященную Дню Победы.

Замглавы Исполнительной власти Бинагадинского района Севиндж Сулейманова рассказала о мужестве шехидов и ветеранов, их ратной деятельности, славной Победе в Великой Отечественной войне.

Следует отметить, что книга «Наша Великая Победа», изданная по инициативе Исполнительной власти города Баку, является четвертой книгой, посвященной Отечественной войне. Книга станет учебным пособием для изучению школьниками истории Азербайджана, сыграет значимую роль в их патриотическом воспитании.