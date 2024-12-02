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В Баку состоится VII Форум солидарности волонтеров Азербайджана

В Баку состоится VII Форум солидарности волонтеров Азербайджана 15:12
Внутренняя политика
2 декабря 2024 г. 15:33
В Баку состоится VII Форум солидарности волонтеров Азербайджана

В Баку 5-16 декабря пройдет VII Форум солидарности волонтеров Азербайджана.

Как сообщает Report, форум, посвященный "Году солидарности во имя зеленого мира" и объединяющий более 3 000 азербайджанских волонтеров, состоится в Бакинском конгресс-центре.

Мероприятие будет проведено при поддержке Фонда молодежи, организации Союза волонтерских организаций Азербайджана, в партнерстве Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства молодежи и спорта, ASAN xidmət и Общественного объединения IDEA.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Könüllülərinin VII Həmrəylik Forumu keçiriləcək

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