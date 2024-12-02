В Баку состоится VII Форум солидарности волонтеров Азербайджана

15:12

В Баку 5-16 декабря пройдет VII Форум солидарности волонтеров Азербайджана.

Как сообщает Report, форум, посвященный "Году солидарности во имя зеленого мира" и объединяющий более 3 000 азербайджанских волонтеров, состоится в Бакинском конгресс-центре.

Мероприятие будет проведено при поддержке Фонда молодежи, организации Союза волонтерских организаций Азербайджана, в партнерстве Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства молодежи и спорта, ASAN xidmət и Общественного объединения IDEA.