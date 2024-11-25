В Баку состоится II международная конференция ОЗА по праву на возвращение

5 и 6 декабря в Баку состоится II международная конференция Общины Западного Азербайджана (ОЗА) на тему "Право на возвращение - продвижение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении".

5 и 6 декабря в Баку состоится II международная конференция Общины Западного Азербайджана (ОЗА) на тему "Право на возвращение - продвижение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении".

Как сообщает Report, в конференции ожидается участие более 100 иностранных участников из 51 страны.

На мероприятии коснутся истории насильственного изгнания западных азербайджанцев из Армении, рассмотрят правовые основы их права на возвращение, вопросы восстановления культурного наследия и дипломатические усилия в этой области.

6 декабря состоится культурная программа мероприятия.

Отметим, что 5 декабря - день памяти депортации западных азербайджанцев 1987-1991 годов. В прошлом году также была проведена аналогичная международная конференция, посвященная этой дате. В международной конференции на тему "Обеспечение безопасного и достойного возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев: глобальный контекст и справедливое решение" приняли участие более 100 представителей из 44 стран.