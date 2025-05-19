В Баку состоится 3-я встреча антикоррупционных структур стран-членов ОИС

В 2026 году в Баку пройдет 3-я встреча руководителей антикоррупционных органов стран – членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

В 2026 году в Баку пройдет 3-я встреча руководителей антикоррупционных органов стран – членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на встрече с главой Управления административного контроля и прозрачности Катара Хамадом бин Насером Аль-Миснадом.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества, подчеркнули значение двусторонних отношений и международного опыта в борьбе с коррупцией. Аль-Миснад высоко оценил достижения Азербайджана в борьбе с коррупцией, и вклад страны в международное сотрудничество.

После встречи гости ознакомились с уголком, посвященным жизни и творчеству общенационального лидера Гейдара Алиева в Музее истории Генпрокуратуры, и осмотрели экспонаты, отражающие этапы развития Прокуратуры Азербайджана.