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    В Баку сменился начальник еще одного следственного изолятора

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В следственный изолятор №3 пенитенциарной службы, расположенный в поселке Шувелян города Баку назначен новый начальник.

    Как сообщает Report, начальник учреждения отбывания наказания №17 Джалил Алиев был освобожден от должности и назначен начальником Следственного изолятора №3.

    Д. Алиев - сын бывшего начальника Баиловского СИЗО Мисира Алиева.

    Напомним, что начальник Следственного изолятора №3 Эльнур Исмайлов был отстранен от занимаемой должности и назначен начальником Бакинского следственного изолятора.

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