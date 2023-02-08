О нас

В Баку сбор помощи пострадавшим в Турции ведется еще по нескольким адресам

В Баку сбор помощи пострадавшим в Турции ведется еще по нескольким адресам В Баку сбор помощи пострадавшим в результате землетрясения в Турции начался еще по нескольким адресам.
Внутренняя политика
8 февраля 2023 г. 12:15
В Баку сбор помощи пострадавшим в Турции ведется еще по нескольким адресам

В Баку сбор помощи пострадавшим в результате землетрясения в Турции начался еще по нескольким адресам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ASAN Xidmət.

Вещи нуждающимся в Турции можно принести в пункты приема: в Центр закупок "Azersun Holding", расположенном на проспекте Зии Буньядова, улица Внешняя кольцевая, квартал 2038 (рядом со средней школой №73); на улице Самеда Вургуна, рядом с Голубой мечетью; в терминале Agro на улице Сальянское шоссе 22, напротив 14-го ряда ТЦ Бина; в Белом городе - Зеленый остров №2.

Для оказания помощи граждане могут обращаться по следующим номерам соответственно:

Гёркем Йелгин - 050 285 01 01

Мухаммед Эмин Калан - 050 736 71 00

Ферхат Чегиль - 055 604 36 96

Рамиль Гумбетов - 050 567 75 77

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda daha bir neçə ünvanda Türkiyə üçün yardımların toplanmasına başlanılıb - SİYAHI

Самое читаемое

Валютные резервы ЦБ Азербайджана превысили 9 млрд долларов США
Валютные резервы ЦБ Азербайджана превысили 9 млрд долларов США
1 февраля 2023 г. 17:02
СБ ООН проведет 24 февраля заседание по Украине
СБ ООН проведет 24 февраля заседание по Украине
1 февраля 2023 г. 21:38
Услуги АПБА доступны для предпринимателей сферы общепита в Бакинском доме МСП
Услуги АПБА доступны для предпринимателей сферы общепита в Бакинском доме МСП
2 февраля 2023 г. 10:26
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
6 февраля 2023 г. 19:35
Имущество Texnikabank сдается в аренду
Имущество Texnikabank сдается в аренду
6 февраля 2023 г. 13:27
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
6 февраля 2023 г. 20:05
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
7 февраля 2023 г. 16:26
Австралия ввела санкции против Ирана за поставки дронов из России
Австралия ввела санкции против Ирана за поставки дронов из России
1 февраля 2023 г. 14:03
Турецкий профессор: Западные азербайджанцы имеют законное право вернуться на свои исконные земли
Турецкий профессор: Западные азербайджанцы имеют законное право вернуться на свои исконные земли
1 февраля 2023 г. 17:37
İTV: Исполнитель, который будет представлять Азербайджан на Евровидении 2023, еще не избран
İTV: Исполнитель, который будет представлять Азербайджан на "Евровидении 2023", еще не избран
1 февраля 2023 г. 21:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi