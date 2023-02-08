В Баку сбор помощи пострадавшим в Турции ведется еще по нескольким адресам

В Баку сбор помощи пострадавшим в результате землетрясения в Турции начался еще по нескольким адресам.

В Баку сбор помощи пострадавшим в результате землетрясения в Турции начался еще по нескольким адресам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ASAN Xidmət.

Вещи нуждающимся в Турции можно принести в пункты приема: в Центр закупок "Azersun Holding", расположенном на проспекте Зии Буньядова, улица Внешняя кольцевая, квартал 2038 (рядом со средней школой №73); на улице Самеда Вургуна, рядом с Голубой мечетью; в терминале Agro на улице Сальянское шоссе 22, напротив 14-го ряда ТЦ Бина; в Белом городе - Зеленый остров №2.

Для оказания помощи граждане могут обращаться по следующим номерам соответственно:

Гёркем Йелгин - 050 285 01 01

Мухаммед Эмин Калан - 050 736 71 00

Ферхат Чегиль - 055 604 36 96

Рамиль Гумбетов - 050 567 75 77