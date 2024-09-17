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В Баку реставрируются двери исторических особняков

В Баку реставрируются двери исторических особняков В Баку ремонтируются деревянные двери особняков, представляющих историческую ценность.
Внутренняя политика
17 сентября 2024 г. 15:02
В Баку реставрируются двери исторических особняков

В Баку ремонтируются деревянные двери особняков, представляющих историческую ценность.

Об этом Report сообщили в Бакинской службе благоустройства.

В службе отметили, что реализация проекта Baku Doors (Бакинские двери), направленного на капитальный ремонт деревянных дверей особняков, построенных в центре города в начале прошлого века, активизировалась в преддверии предстоящего в Баку COP29.

Руководитель проекта, архитектор-реставратор Руфат Гулиев сказал, что для восстановления дверей, считающихся оригинальными образцами искусства, была создана особая мастерская.

"Двери, подлежащие ремонту, демонтируются, а на их место временно устанавливаются другие. В мастерской с дверей удаляется краска, нанесенная сто лет назад, а после реставрации наносится несколько слоев специального защитного лака для устойчивости к дождю, ветру, жаре и холоду", - сказал архитектор.

По его словам, реставрационные работы продолжатся и после COP29.

Напомним, что проект был запущен в марте 2021 года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının tarixi malikanələrinin qapıları təmir olunur

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