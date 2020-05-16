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В Баку проводятся усиленные дезинфекционные мероприятия

​В Баку проводятся усиленные дезинфекционные мероприятия

© Report

В целях усиления борьбы с пандемией коронавируса (COVID-19) сотрудниками структур Исполнительной власти Баку с привлечением особой техники коммунальных служб проводятся усиленные дезинфекционные мероприятия на более чем 300 основных проспектах и улицах столицы.

Как сообщает Report, дезинфекционные работы ведутся не только на центральных столичных улицах, но также в поселках и жилмассивах. 

Столь широкомасштабные дезинфекционные работы проводятся уже в третий раз. К мероприятиям привлечены личный состав МВД республики и автотранспортные средства специального назначения.

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