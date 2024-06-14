В Баку проводятся ремонтные работы на площади перед станцией "28 Мая" и ж/д вокзалом

В Баку на площади перед станцией метро "28 Мая" и железнодорожным вокзалом на территории общей площадью 3,5 гектара проводятся капитальные ремонтно-восстановительные работы.

В Баку на площади перед станцией метро "28 Мая" и железнодорожным вокзалом на территории общей площадью 3,5 гектара проводятся капитальные ремонтно-восстановительные работы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Исполнительную власть города Баку.

Согласно проектной документации, подготовленной с участием иностранных специалистов в соответствии с современными требованиями, на территории будет создана безопасная зона для движения пешеходов, а въезд будет разрешен только общественному транспорту. Наряду с площадью, будет благоустроена и прилегающая территория.