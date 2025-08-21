В Баку проводят обработку от гусениц на тутовых деревьях

В ряде районов Баку зафиксировано массовое распространение гусениц на тутовых деревьях.

Как сообщает Report, в связи с этим сотрудники Бакинского городского объединения по озеленению проводят обработку территорий против белой американской бабочки.

Гусеницы выходят за пределы деревьев и попадают во дворы, на фасады жилых домов и обочины дорог, что вызывает обеспокоенность у жителей. Экспертиза показала, что это личинки белой американской бабочки - насекомого, повреждающего до 120 видов растений, включая различные сорта тутовых деревьев, а также алычу, яблоню, сливу, абрикос, грушу, персик, иргу, шиповник, жасмин, ясень, тополь и смородину. На Абшероне насекомое выявлено минимум на 30 видах растений.

При этом отмечается, что данные насекомые не представляют опасности для здоровья человека.

"Разработан план мероприятий, ежедневно проводится мониторинг и выполняется обработка в очагах распространения вредителя", - заявили в Объединении.