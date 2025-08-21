О нас

В Баку проводят обработку от гусениц на тутовых деревьях

В Баку проводят обработку от гусениц на тутовых деревьях В Баку проводят обработку от гусениц на тутовых деревьях
Внутренняя политика
21 августа 2025 г. 10:27
В Баку проводят обработку от гусениц на тутовых деревьях

В ряде районов Баку зафиксировано массовое распространение гусениц на тутовых деревьях.

Как сообщает Report, в связи с этим сотрудники Бакинского городского объединения по озеленению проводят обработку территорий против белой американской бабочки.

Гусеницы выходят за пределы деревьев и попадают во дворы, на фасады жилых домов и обочины дорог, что вызывает обеспокоенность у жителей. Экспертиза показала, что это личинки белой американской бабочки - насекомого, повреждающего до 120 видов растений, включая различные сорта тутовых деревьев, а также алычу, яблоню, сливу, абрикос, грушу, персик, иргу, шиповник, жасмин, ясень, тополь и смородину. На Абшероне насекомое выявлено минимум на 30 видах растений.

При этом отмечается, что данные насекомые не представляют опасности для здоровья человека.

"Разработан план мероприятий, ежедневно проводится мониторинг и выполняется обработка в очагах распространения вредителя", - заявили в Объединении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda tut ağaclarını qurd basıb, dərmanlama işləri aparılır

Экслюзивные новости

ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi