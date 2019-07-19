В Баку проводится тренинг для заместителей министров

При организации Администрации президента, Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики (ASAN Xidmət) и PAŞA Bank в рамках программы "Цифровые трансформации и инновации в государственном секторе" для руководящих лиц различных госструктур и учреждений проводится тренинг.

Как сообщает Report, предназначенный для заместителей министров тренинг проходит с участием профессоров инновационного центра "Сколково" и Университета Св.Галлена.

В первый день тренинга участники обсудят вопросы в области цифровизации госуслуг в Азербайджане, инноваций и рисков, инновационных систем и изменений, предпринимательством внутри организации.

Председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Ульви Мехтиев, Главный исполнительный директор и председатель правления PAŞA Bank Тале Кязымов подчеркнули важность тренинга в области цифровизации госуслуг, а также управления инновациями.

Отметим, что тренинг продлится два дня.