В Баку проведен рейд против нарушителей специального карантинного режима - РЕПОРТАЖ

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране усиливаются меры социальной изоляции и ограничения. В рамках специального карантинного режима введен ряд ограничений, в том числе в столице.

С целью выяснить, как жители столицы соблюдают особый карантинный режим, сотрудники Report провели совместный рейд с сотрудниками столичной полиции после полуночи.

Во время рейда были обнаружены граждане, которые не носили защитные маски, перчатки и нарушали правила карантина. Сотрудники полиции провели с ними профилактические беседы, граждане были проинформированы о соответствующем решении Кабинета министров.

Было заявлено, что с сегодняшнего дня гражданам не разрешается выходить на улицу.

Отмечалось, что граждане могут выходить из индивидуальных домов и квартир в случае необходимости в медицинской помощи, непосредственной угрозы жизни и здоровью, доступа к торговым и другим объектам, деятельность которых разрешена, утилизации бытовых отходов, а также с целью выполнения служебных обязанностей в организациях, работающих в специальном режиме.