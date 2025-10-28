Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В Баку простились с шехидом I Карабахской войны Мубаризом Шахмуровым

    Внутренняя политика
    • 28 октября, 2025
    • 11:58
    В Баку простились с шехидом I Карабахской войны Мубаризом Шахмуровым

    В Баку состоялась церемония прощания с шехидом I Карабахской войны Мубаризом Шахмуровым, останки которого были найдены спустя 33 года.

    Как сообщает Report, церемония прошла в доме семьи шехида.

    В мероприятии приняли участие родственники шехида и представители общественности.

    Дядя шехида Исмаил Шахмуров рассказал о патриотизме Мубариза.

    Шахмуров Мубариз Агагусейн оглу стал шехидом 26 февраля 1992 года в Ходжалы в возрасте 29 лет.

    Его останки будут преданы земле на Аллее шехидов в поселке Кешля.

    Мубариз Шахмуров шехид I Карабахская война
    Фото
    Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Mübariz Şahmurovla vida mərasimi keçirilib

