В Баку простились с шехидом I Карабахской войны Мубаризом Шахмуровым
Внутренняя политика
- 28 октября, 2025
- 11:58
В Баку состоялась церемония прощания с шехидом I Карабахской войны Мубаризом Шахмуровым, останки которого были найдены спустя 33 года.
Как сообщает Report, церемония прошла в доме семьи шехида.
В мероприятии приняли участие родственники шехида и представители общественности.
Дядя шехида Исмаил Шахмуров рассказал о патриотизме Мубариза.
Шахмуров Мубариз Агагусейн оглу стал шехидом 26 февраля 1992 года в Ходжалы в возрасте 29 лет.
Его останки будут преданы земле на Аллее шехидов в поселке Кешля.
