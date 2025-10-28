В Баку простились с шехидом I Карабахской войны Мубаризом Шахмуровым

В Баку состоялась церемония прощания с шехидом I Карабахской войны Мубаризом Шахмуровым, останки которого были найдены спустя 33 года.

Как сообщает Report, церемония прошла в доме семьи шехида.

В мероприятии приняли участие родственники шехида и представители общественности.

Дядя шехида Исмаил Шахмуров рассказал о патриотизме Мубариза.

Шахмуров Мубариз Агагусейн оглу стал шехидом 26 февраля 1992 года в Ходжалы в возрасте 29 лет.

Его останки будут преданы земле на Аллее шехидов в поселке Кешля.