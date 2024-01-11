В Баку прошло совещание, посвященное равным возможностям предвыборной агитации для субъектов медиа

Состоялось совещание, посвященное теме создания равных возможностей для проведения предвыборной агитации и основам деятельности субъектов медиа на выборах.

Состоялось совещание, посвященное теме создания равных возможностей для проведения предвыборной агитации и основам деятельности субъектов медиа на выборах.

Как сообщает Report , в связи с внеочередными президентскими выборами, назначенными на 7 февраля 2024 года, продолжаются просветительские проекты различной направленности.

11 января в Баку состоялось очередное мероприятие, организованное совместно Центральной избирательной комиссией, Агентством развития медиа, Аудиовизуальным советом и Советом прессы, посвященное теме создания равных возможностей для проведения предвыборной агитации и основам деятельности субъектов медиа на выборах.

Основной целью реализации проекта является дальнейшее совершенствование свободной деятельности субъектов медиа на президентских выборах и повышение уровня их информированности.

На совещании выступили председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов, исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов, председатель Аудиовизуального совета Исмат Саттаров и председатель Совета прессы Рашад Меджид.

Участникам была предоставлена ​​подробная информация об освещении избирательного процесса, обеспечении открытости и прозрачности, а также о роли и обязанностях медиа в ходе предвыборной агитации и в день голосования.