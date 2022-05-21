В Баку прошло мероприятие в рамках "Недели турецкой кухни"

В рамках "Недели турецкой кухни", проходящей в различных странах под патронажем супруги президента Турции Эмине Эрдоган, администрации главы турецкого государства, в Бакинском институте Юнуса Эмре прошло мероприятие.

В рамках "Недели турецкой кухни", проходящей в различных странах под патронажем супруги президента Турции Эмине Эрдоган, администрации главы турецкого государства, в Бакинском институте Юнуса Эмре прошло мероприятие.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы, генеральный секретарь ТюркПА Мехмет Сурейя Эр, председатель комиссии Милли Меджлиса по культуре Ганира Пашаева, известные представители культуры и искусства.

Выступая на мероприятии, Дж.Багчы отметил, что турецкая кухня является уникальной, сочетает в себе определенный порядок, гармонию и эстетику с точки зрения исторического богатства.

Гостям было представлено стамбульское меню турецкой кухни.

Также прошла презентация книги "Турецкая кухня с вековыми рецептами", подготовленная Министерством культуры и туризма. Повара провели для гостей презентацию на тему приготовления блюд.