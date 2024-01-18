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В Баку прошло мероприятие, посвященное очередной годовщине январской трагедии

В Баку прошло мероприятие, посвященное очередной годовщине январской трагедии В Баку прошло мероприятие с участием ветеранов войны и детей шехидов, посвященное очередной годовщине январских событий.
Внутренняя политика
18 января 2024 г. 15:16
В Баку прошло мероприятие, посвященное очередной годовщине январской трагедии

В Баку прошло мероприятие с участием ветеранов войны и детей шехидов, посвященное очередной годовщине январских событий.

Как сообщает Report, мероприятие "20 Января - Путь к нашей независимости" было организовано гуманитарным отделом Исполнительной власти города Баку и Бакинским книжным центром.

Директор Бакинского книжного центра Гюнель Рзаева, заведующий отделом общественно-политических, гуманитарных вопросов и работы с религиозными структурами Исполнительной власти города Баку Эльмин Иманов выступили на мероприятии.

Участники почтили память жертв трагедии 20 Января, а также шехидов Карабахской войны.

На мероприятии юные актеры Центра развития детей и молодежи №3 представили литературно-художественную композицию "20 Января - Путь к нашей независимости".

В завершение мероприятия детям шехидов были вручены подарки, а также книги "Гейдар Алиев и история Азербайджана" и "Наша великая победа".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda 20 Yanvar faciəsinin ildönümü ilə əlaqədar tədbir keçirilib

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