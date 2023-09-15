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В Баку прошло мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева

В Баку прошло мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева В Центре Гейдара Алиева состоялось мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева, с участием гостей, находящихся с визитом в Азербайджане для участия в 33-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП
Внутренняя политика
15 сентября 2023 г. 21:19
В Баку прошло мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева

В Центре Гейдара Алиева состоялось мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева, с участием гостей, находящихся с визитом в Азербайджане для участия в 33-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) государств-участников СНГ и 4-м заседании генеральных прокуроров государств-членов Организации экономического сотрудничества.

Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре.

На историческом мероприятии, проведенном в Центре, носящем имя великого лидера, гости были проинформированы об исторических неоценимых заслугах архитектора и созидателя Азербайджанского государства, общенационального лидера Гейдара Алиева перед азербайджанским народом, его успешной внутренней и внешней политике, направленной на сохранение государственности, деятельности, нацеленной на всестороннее развитие страны.

Затем был показан документальный фильм "Человек – легенда", повествующий о жизни и деятельности великого лидера Гейдара Алиева.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi ilə əlaqədar tədbir keçirilib

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