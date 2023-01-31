В Баку прошло мероприятие под названием "Гейдар Алиев-100 лет"

При совместной организации Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) и Бинагадинской районной организации партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) было проведено мероприятие под названием "Гейдар Алиев - 100 лет".

При совместной организации Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) и Бинагадинской районной организации партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) было проведено мероприятие под названием "Гейдар Алиев - 100 лет".

Об этом сообщает Report со ссылкой на ANAMA.

В мероприятии приняли участие председатель правления Агентства по разминированию Вугар Сулейманов, председатель Бинагадинской районной организации ПЕА Вюсар Исмаилов, директор Института образования Азербайджана Руфат Азизов, официальные представители государственных структур.

В ходе выступлений была представлена информация о жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева, о масштабных восстановительных работах, проводимых после победы в 44-дневной Отечественной войне, а также операциях по разминированию на освобожденных территориях.

Отметим, что 2023 год объявлен в Азербайджане "Годом Гейдара Алиева".