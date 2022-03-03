В Баку прошло мероприятие на тему “Женщины в адвокатуре: вчера, сегодня и завтра"

В преддверии 8 марта - Международного женского дня при участии Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Коллегией адвокатов был организован круглый стол на тему “Женщины в адвокатуре: вчера, сегодня и завтра”.

В преддверии 8 марта - Международного женского дня при участии Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Коллегией адвокатов был организован круглый стол на тему “Женщины в адвокатуре: вчера, сегодня и завтра”.

Как сообщает Report, мероприятие прошло с участием председателя Коллегии Анара Багирова, председателя Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадовой, руководства коллегии и более 50 женщин-адвокатов.

Основной целью круглого стола было обсуждение роли женщин-адвокатов в обществе, доступности юридической помощи для уязвимых групп, роли женщин-адвокатов в защите жертв бытового насилия, совершенствования знаний и навыков женщин-адвокатов в защите прав и свобод человека в стране, повышения интереса женщин-юристов к адвокатуре и возможностей сотрудничества Коллегии и Госкомитета в указанных областях.

Выступившая председатель Госкомитета Б.Мурадова рассказала о важности деятельности женщин-адвокатов в делах в связи с запросами, поступившими в комитет.

Кроме того, Б.Мурадова особо отметила распоряжения об утверждении "Стратегии Азербайджанской Республики относительно детей на 2020-2030 годы“, "О награждении азербайджанских женщин“, а также об утверждении ”Национального плана действий по борьбе с бытовым насилием в Азербайджанской Республике на 2020-2023 годы” и ряд других документов, способствующих эффективной организации деятельности в данной сфере.

Затем председатель Коллегии адвокатов А.Багиров подчеркнул важность мероприятия для адвокатуры Азербайджана, рассказал о важности обеспечения гендерного баланса в адвокатуре, проектах, реализованных в этой области, необходимости повышения знаний и навыков женщин-адвокатов в различных областях, а также о чутком рассмотрение обращений, поступавших из комитета.

Члены коллегии выступили с презентацией о трудностях, с которыми сталкиваются женщины-адвокаты, и путях их решения, использовании в современном мире женщинами-адвокатами информационных технологий и др.

В заключение участникам мероприятия была подарена изданная в Азербайджане книга “Так прошла жизнь”, посвященная памяти первой женщины-адвоката тюркского мира Сурейи Агаоглу, родившейся в Шуше.