Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Баку прошла презентация документального фильма "Ереван. Скрытые истины" ("İrəvan-gizlədilmiş həqiqətlər").

Как сообщает Report, на презентации присутствовали помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, завотделом общественно-политических вопросов Администрации президента Али Гасанов, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, депутаты, представители общественности.

Выступивший координатор Центра информационно-коммуникационных технологий "Виртуальный Карабах" ("Virtual Qarabağ"), председатель Общественного совета по работе с молодежью при министерстве молодежи и спорта Нуреддин Мехтиев проинформировал о содержании и свойствах нового фильма. По его словам, в Ереване на сегодняшний день не осталось ни одного историко-архитектурного памятника 200-летней давности, за исключением одной мечети: "В фильме приведены факты, доказывающие уничтожение в Ереване культурного наследия азербайджанцев, выселение азербайджанцев с этой территории и наличие в современном Ереване культурного наследия Азербайджана. Впервые на трех языках снят более обширный документальный фильм о Ереване".

В своем выступлении министр молодежи и спорта Азад Рагимов заявил об уничтожении армянами принадлежащих Азербайджану культурных исторических памятников: "Азербайджанский народ никогда не забудет о зверствах армян. Иреванское ханство, Гейче и Зангезур являются нашими историческими землями и мы, азербайджанцы, вернемся туда".

Затем состоялся показ фильма.