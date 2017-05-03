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Баку. 3 мая .REPORT.AZ/ В Баку прошла общереспубликанская конференция на тему "Гейдар Алиев – первый азербайджанский генерал органов государственной безопасности".

Как сообщает Report, конфереция прошла при организационной поддержке Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ), министерства молодежи и спорта, Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики, Центра Гейдара Алиева.

Выступивший на мероприятии председатель СГБ, генерал-лейтенант Мадат Гулиев сказал, что общенациональный лидер Гейдар Алиев, обладающий исключительной ролью на пути государственной независимости Азербайджана, развил все сферы: "Он приложил огромные усилия на формирование органов спецслужб. Гейдар Алиев создал школу для будущих поколений. В результате проведенной общенациональным лидером политики Азербайджан встал на путь развития".

Выступивший помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам, профессор Али Гасанов рассказал о заслугах Гейдара Алиева: "Коронное произведение Гейдара Алиева – Азербайджан, за который он боролся, развивается. На протяжении всей жизни Гейдар Алиев был автором многих новшеств, главный из которых – независимое азербайджанское государство. Гейдар Алиев опекал интеллигенцию Азербайджана. По его инициативе сотни молодых людей были направлены на учебу в Россию и Украину. В результате его деятельности увеличилось число азербайджанских офицеров в рядах советской армии, затем эти же офицеры проявили активность в годы независимости. Под его руководством развились системы образования, здравоохранения, возник национальный кадровый потенциал. В 1990-х годах он уберег азербайджанский народ от опасности исчезновения. Мы не отрицаем труд остальных людей, служивших в системе национальной безопасности. Однако, это факт, что с приходом Гейдара Алиева система безопасности национализировалась. Созданная общенациональным лидером политика сегодня продолжается Ильхамом Алиевым. Охрана политической стабильности в Азербайджане является главным вопросом. Труд органов безопасности в этом вопросе велик".

Мероприятие продолжилось выступлениями.