В Баку прошла международная конференция по защите культурного наследия

В Баку в рамках Фестиваля культурного наследия "Fantazia" состоялась международная конференция по защите культурного наследия.

Как сообщает Report, на мероприятии, организованном делегацией ЕС в Азербайджане, приняли участие как местные, так и зарубежные эксперты. На конференции также принял участие вице-президент Общеевропейской федерации ассоциаций по популяризации и защите культурного наследия и природной среды Европы (Europa Nostra) Пьет Джаспарт (Piet Jaspaert).

Глава делегации ЕС в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас в своем выступлении отметил, что сегодня охрана культурного наследия имеет огромное значение для страны.

"Никогда не поздно защитить то, что можно защитить. Мы видим как в Баку восстанавливаются разные исторические памятники, но еще есть такие здания, к которым нужно обратить внимание", - сказал он.

В свою очередь, посол Франции в Азербайджане Захари Гросс подчеркнул важность заинтересованности в защите культурного наследия как госорганов, так и других заинтересованных лиц.

Отметим, II Фестиваль культурного наследия "Фантазия" пройдет в Баку, Гяндже, в селе Нидж и в Габале с 1 по 15 ноября под эгидой Евросоюза.