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В Баку прошла конференция "Военные преступления Армении против Азербайджана за последние 30 лет"

В Баку прошла конференция "Военные преступления Армении против Азербайджана за последние 30 лет" Сегодня в Баку прошла конференция на тему “Военные преступления Армении против Азербайджана за последние 30 лет”, организованная Центром социальных исследований (ЦСИ).
Внутренняя политика
10 октября 2022 г. 14:42
В Баку прошла конференция Военные преступления Армении против Азербайджана за последние 30 лет

Сегодня в Баку прошла конференция на тему “Военные преступления Армении против Азербайджана за последние 30 лет”, организованная Центром социальных исследований (ЦСИ).

Как сообщает Report, в заседании приняли участие председатель правления ЦСИ Захид Орудж, заместитель председателя Верховного суда Чингиз Аскеров, начальник следственного управления Генеральной прокуратуры Немат Авазов, заместитель командира воинской части по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Министерства обороны, полковник Эльшад Абилов, депутаты Милли Меджлиса и другие.

Выступая на конференции, председатель правления ЦСИ Захид Орудж заявил, что ажиотаж, созданный вокруг видеокадров с якобы убийством армянских солдат 2 октября текущего года, направлен на очернение нашей победы в 44-дневной Отечественной войне.

Председатель правления ЦСИ отметил, что Азербайджан в период Второй Карабахской войны вел справедливую войну в полном соответствии с международным правом: “Только после освобождения наших территорий выяснилось, что на этих землях армяне установили более 1 миллиона мин. Следует особо отметить также то, что до сих пор ни один убийца мирных жителей Ходжалы не был привлечен к ответственности и осужден международными судами. Этих армянских преступников должен был судить Гаагский трибунал. Следует создать комиссию по расследованию военных преступлений Армении в Первой и Второй карабахских войнах”.

Заместитель председателя Верховного суда Чингиз Аскеров отметил, что спустя несколько месяцев после Отечественной войны, в январе 2021 года, Азербайджан представил межгосударственную жалобу против Армении в Европейский суд по правам человека: "В обращении подробно изложены все военные преступления, совершенные Арменией. Уверен, что Европейский суд примет справедливое решение, и в целях восстановления нарушенных прав азербайджанского населения будет определена компенсация".

Депутат Милли Меджлиса Низами Сафаров подчеркнул, что военные преступления Армении - логическое следствие проводимой противником асимметричной войны.

Начальник следственного управления Генеральной прокуратуры Немат Авазов отметил, что в последнее время в социальных сетях неизвестные источники распространяют видеоролики якобы убийства взятых в плен нескольких армянских военнослужащих, и совершении насильственных действий над их телами: “Заявляю, что Азербайджан является правовым государством, по каждому распространяемому видео Генпрокуратурой заведено уголовное дело по статье 115 УК АР. Хочу в связи с этим коснуться одного момента - была проведена экспертиза тел военнослужащих, переданных Азербайджану в период Отечественной войны. Во время экспертизы было выявлено, что некоторые военнослужащие были убиты с особой жестокостью - им перерезали горло, отрезали уши и носы, содрали кожу. Но по причине двойных стандартов до сих пор международное сообщество никак не отреагировало на это".

В своем выступлении полковник Эльшад Абилов отметил, что обнаруженные в селах Фаррух и Эдилли массовые захоронения еще раз подтверждают совершение Арменией военных преступлений на некогда оккупированных ею территориях Азербайджана: ”Уверен, что нам предстоит обнаружить еще немало мест массовых захоронений. Может быть тогда выяснится судьба порядка 4 тысяч наших граждан, пропавших без вести в Первой Карабахской войне".

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Версия на английском языке ФотоBaku hosts conference on Armenia's war crimes against Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Ermənistanın Azərbaycana qarşı müharibə cinayətləri son 30 ildə” mövzusunda konfrans keçirilib

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