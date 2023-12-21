В Баку прошла конференция на тему "Великий лидер и национально-нравственные ценности"

В Ичеришехере в рамках "Года Гейдара Алиева" прошла конференция на тему "Великий лидер и национально-нравственные ценности".

В Ичеришехере в рамках "Года Гейдара Алиева" прошла конференция на тему "Великий лидер и национально-нравственные ценности".

Как сообщает Report, конференция, приуроченная к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, была организована общиной мечети "Джума" с участием представителей государственных учреждений, Управления мусульман Кавказа, депутатов Милли Меджлиса, членов семей шехидов, ветеранов и представителей общественности.

Участники мероприятия минутой молчания почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни во имя Родины. Затем был показан видеоролик, посвященный общественно-политической деятельности Гейдара Алиева.

Член Совета ветеранов Управления мусульман Кавказа гаджи Сурхай Мамедли подчеркнул выдающиеся заслуги Гейдара Алиева в истории государственности независимого Азербайджана, в сохранении национальных ценностей азербайджанского народа для будущих поколений.

Было отмечено, что в настоящее время президент Ильхам Алиев и его супруга, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева принимают активное участие в реализации идей великого лидера.

На мероприятии также выступили заместитель главы исполнительной власти Сабаильского района Эльдар Агаев, депутаты Анар Искендаров, Айдын Гусейнов, Арзу Нагиев, заместитель председателя Управления мусульман Кавказа гаджи Бахтияр Наджафов и другие гости.